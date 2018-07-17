Уязвимые места. Почему не стоит ждать бурного роста цен на нефть

Негативный опыт прошлых лет заставляет в первую очередь рассматривать консервативный сценарий динамики цен на нефть. Принимая во внимания все скептические ожидания, можно ожидать появления заметного избытка нефти уже в 2019 году. В плюс экспортерам идет то, что даже в консервативном сценарии этот ожидаемый избыток все же сильно ниже того, что мы наблюдали на рынке в 2014-2015 годах.

Американский фактор

Главный фактор, который сдерживает оптимизм, — это американская добыча. Уже в конце 2017 года американцы преодолели рекордные показатели 2015 года, так что спад добычи в США при низких ценах оказался довольно коротким. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), производство жидкого топлива в Северной Америке за 2018 и 2019 годы может суммарно увеличиться на 3,2 млн барр. /день, тогда как все мировое потребление за тот же период прирастет лишь на 2,8 млн барр. /день.

Администрация энергетической информации США ожидает еще более интенсивного прироста добычи в стране — 3,5 млн барр. /день за два года. Хотя интенсивность бурения на нефть в США в последние годы сильно снизилась, так что, по данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок в середине 2018 года почти вдвое меньше показателей 2015 года.

Но скважин, пробуренных на пике инвестиционной активности, сейчас хватает, чтобы наращивать добычу на действующих месторождениях. Вдобавок, как это неоднократно наблюдалось ранее, при ценах около $60 за барр. наступает перелом тренда по количеству буровых — и со второго полугодия 2017 года оно вновь начало возрастать.

Бразильский источник роста добычи

Еще одним источником роста мировой добычи становится Бразилия . В конце июня стартовала добыча на платформе Тартаруга, а всего в этом и следующем году национальная компания Petrobras планирует ввести в строй семь нефтедобывающих платформ, которые были закуплены в Китае . Это позволит увеличить добычу на 0,5 млн барр. /день уже в следующем году. При этом бразильские власти отказались входить в соглашение ОПЕК+, мотивировав это тем, что добыча в стране государством не регулируется.

В 2017 году на рынке нефти наблюдался небольшой дефицит (по разным оценкам — от 0,3 до 0,7 млн барр. /день). По приведенным выше оценкам несложно рассчитать: изменения добычи за два года изменят ситуацию на противоположную: на рынке в 2019 году появится избыток аналогичных масштабов (рисунок 1). Это не очень много: в «критическом» 2015 году избыток был вдвое больше, и ему предшествовал также неблагоприятный 2014 год, когда и возникло затоваривание рынка. Но ситуацию нельзя назвать безоблачной для производителей: избыток неизбежно создаст давление вниз на цены.

Рисунок 1 — Баланс нефтяного рынка в 2010-2019 годах

Эти оценки не учитывали фактор ОПЕК и его ситуационных союзников по соглашению ОПЕК+, но от них не стоит ждать больших изменений. Члены ОПЕК в июне договорились со второго полугодия 2018 года нарастить производство до уровня, соответствующего выполнению квот, которые были установлены полтора года назад.

В мае наблюдалось перевыполнение соглашения ОПЕК+ примерно в 1,5 раза, следует из данных Мониторингового комитета соглашения. Соответственно, новое решение означает повышение предложения примерно на 0,8–0,9 млн барр. /день со стороны участников сделки относительно мая текущего года. И решение это с учетом невозможности единовременного запуска мощностей реализуют на протяжении нескольких месяцев.

Члены соглашения действуют в пределах разумного: они фактически компенсируют тот «провал» добычи, который случился к середине текущего года. За «перевыполнение» плана по сокращению следует благодарить Венесуэлу , страдающую от серьезной нехватки инвестиций в добычу на фоне экономического кризиса. Шансов компенсировать провал добычи в 2019 году у Венесуэлы вовсе не видно — в лучшем для венесуэльской добычи случае можно говорить о сохранении добычи на нынешнем уровне.

В нефтедобыче стран ОПЕК есть еще несколько уязвимых мест: снижающаяся добыча в Анголе , ожидание новых санкций в отношении Ирана , нестабильность в Ливии

Однако пока нельзя говорить о системном влиянии этих случаев на мировую добычу: ангольские сокращения невелики в глобальных масштабах, перспективы санкций против Ирана еще не ясны, а про ливийскую добычу, зависящую от захватов инфраструктуры теми или другими силами, и вовсе трудно рассуждать рационально.

В то же время гибкость, которую до сих пор проявляли члены ОПЕК и соглашения ОПЕК+ позволяет рассчитывать на их сбалансированную реакцию в случае действительно заметных изменений. Вопрос состоит в том, в какой момент они начнут реагировать при неблагоприятных обстоятельствах. Анализ их бюджетной ситуации показывает, что проблемы у крупных государств ОПЕК могут начаться при $50 — $60/барр., поэтому цена на уровне $60/барр. может рассматриваться как ориентир для наиболее консервативного сценария.

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