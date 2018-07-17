Влияние торговых трений с США на китайский CPI будет ограничено — Госстат

Мао Шэнъюн. Пекин, 17 июня / Синьхуа / — На китайский CPI, индекс потребительских цен, влияние торговых трений с США будет весьма ограничено. Такое мнение высказал официальный представитель Государственного статистического управления КНР

"Судя по текущей ситуации, цены находятся в зоне стабильности. Если говорить о росте цен, то он возможен, главным образом, на импортную сою, что в свою очередь вызовет некоторые изменения в ценах на соевые и соответствующие продукты", — заявил журналистам представитель Госстата.

Тем не менее, в составе CPI доля сои и соевых продуктов относительно мала, отметил Мао Шэнъюн. Более важно, что рост цен, например, на кормовой соевый жмых может способствовать подорожанию свинины и яиц, а также сказываться на стоимости пищевого масла.

По итогам первого полугодия цены на свинину и масло сохранились на относительно низком уровне. Свинина стала в годовом выражении дешевле на 12,5 проц., а масло — на 1 проц. Поэтому «даже если сейчас пойдут вверх цены на них, влияние этого на CPI в целом будет весьма ограничено», заявил Мао Шэнъюн.

За 6 месяцев Китай зафиксировал рост потребительских цен на 2 проц., что на 0,1 процентного пункта ниже, чем по итогам первого квартала. Дальнейшему сохранению стабильности цен будет способствовать действующая уравновешенная монетарная политика правительства, указал представитель Госстата.

Он остановился на трех основных факторах, влияющих на CPI: ценах на продукты питания, услуги и промышленные товары. Их рост, по мнению Мао Шэнъюна, будут сдерживать хороший урожай, который наблюдается в Китае уже несколько лет подряд, завершение в части регионов реформы цен на медицинские услуги и имевшее место в первом полугодии замедление темпов роста индекса цен производителей /PPI/.

Кроме того, покрытию внутреннего рынка послужит также расширение импорта, которое будет носить в этом году существенный характер, отметил Мао Шэнъюн. «Принимая все эти факторы в совокупности, мы придем к выводу, что рост потребительских цен в нашей стране будет умеренным и во втором полугодии», — добавил он. -0-