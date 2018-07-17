Киев пригрозил заблокировать «Северный поток-2»

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«Нафтогаз» угрожает через суд заблокировать «Северный поток-2» 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Reuters
Коммерческий директор украинской газовой компании Юрий Витренко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину.
В «Нафтогазе» прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина на прошедшем саммите Россия-США в Хельсинки о готовности сохранить транзит газа через Украину. Как отметил российский лидер, необходимым условием для этого будет урегулирование конфликта между Москвой и Киевом в Стокгольмском арбитраже.
В своем Facebook коммерческий директор украинской газовой компании Юрий Витренко заявил, что споры по контракту на поставку газа и по контракту на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. Основная проблема, по мнению украинской стороны, состоит в том, что российская компания отказывается платить компенсации в размере 2,6 млрд долларов.
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Также Витренко заявил о готовности урегулировать новый спор о пересмотре транзитного тарифа, пишет Газета.ру. В то же время, представитель «Нафтогаза» не исключил, что, если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия, будут урегулированы не ранее конца 2020 года. «Готовы ли „Газпром“ и Германия остановить строительство „Северного потока-2“ до окончания нового арбитража?», — написал на своей странице в Facebook Витренко.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, почему Украина, а также другие противники строительства газопровода, регулярно выступают с критикой проекта.
«Им просто необходимо максимально устраивать такой негативный информационный фон. Дело в том, что у них нет весомых экономических аргументов, чтобы снести этот проект. Ключевой бенефициар «Северного потока — 2», Германия, видит в нём экономический стимул, поэтому с ним и работает. И не видит здесь никакой политики. А Польша, Украина не находят здесь экономических аргументов, поэтому работают на уровне политических доводов», — отметил эксперт.
К слову, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News по итогам саммита Россия-США заявил, что Германия может участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2», но это сложно, поскольку она член НАТО.
Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». Моква заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину, пишут «Известия». «Нафтогаз», в свою очередь, заявил, что намерен взыскать с «Газпрома» $15 млрд компенсации в случае пересмотра тарифа на транзит газа через украинскую территорию.
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