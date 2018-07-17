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В первой половине 2018 года рост китайской экономики составил 6,8 проц
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В первой половине 2018 года рост китайской экономики составил 6,8 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Государственного статистического управления КНР, в первой половине 2018 года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая составил 41 трлн 896,1 млрд юаней. При пересчете в сопоставимые цены ВВП Китая вырос на 6,8 проц по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Государственного статистического управления КНР, в первой половине 2018 года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая составил 41 трлн 896,1 млрд юаней. При пересчете в сопоставимые цены ВВП Китая вырос на 6,8 проц по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Государственного статистического управления КНР, в первой половине 2018 года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая составил 41 трлн 896,1 млрд юаней. При пересчете в сопоставимые цены ВВП Китая вырос на 6,8 проц по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Государственного статистического управления КНР, в первой половине 2018 года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая составил 41 трлн 896,1 млрд юаней. При пересчете в сопоставимые цены ВВП Китая вырос на 6,8 проц по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Фотографии Синьхуа
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