Ещё
В июне объем розничных продаж в Китае вырос на 9 проц. /подробная версия/
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В июне объем розничных продаж в Китае вырос на 9 проц. /подробная версия/ 

ИА Синьхуа 16 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В июне 2018 года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 9 проц. в годовом исчислении. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управления Китая.
Согласно данным Госстата, в мае этого года рост показателя составил 8,5 проц.
В первом полугодии этого года объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 9,4 проц. в годовом выражении и достиг 18 трлн юаней /около 2,7 трлн долл. США/. В первом квартале данный показатель вырос на 9,8 проц.
В первом полугодии объем розничных продаж потребительских товаров в сельских районах увеличился на 10,5 проц., в городах — на 9,2 проц.
Что касается отдельных отраслей, доходы отрасли ресторанного обслуживания увеличились на 9,9 проц. в годовом исчислении, в то время как объем продаж других видов потребительских товаров вырос на 9,3 проц.
Онлайн-продажи в Китае в первом полугодии этого года выросли на 30,1 проц. и составили 4,1 трлн юаней.
По данным Госстата КНР, по итогам первой половины этого года ВВП Китая вырос на 6,8 проц. в годовом исчислении, во втором квартале этого года рост экономики Китая составил 6,7 проц. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Минкоммерции Китая: меры Китая справедливы и отвечают принципам многосторонней торговли Зоны развития высоких технологий в Китае продемонстрировали устойчивый рост доходов от хозяйственной деятельности Рыночная стоимость отрасли искусственного интеллекта Китая достигла 3,5 млрд долл. США - доклад
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления72
Установлены отравители Скрипалей142
Россия готовит ответный удар по Украине300
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17364
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение