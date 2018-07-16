В июне объем розничных продаж в Китае вырос на 9 проц. /подробная версия/

Пекин, 16 июля / Синьхуа / — В июне 2018 года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 9 проц. в годовом исчислении. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управления Китая.

Согласно данным Госстата, в мае этого года рост показателя составил 8,5 проц.

В первом полугодии этого года объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 9,4 проц. в годовом выражении и достиг 18 трлн юаней /около 2,7 трлн долл. США /. В первом квартале данный показатель вырос на 9,8 проц.

В первом полугодии объем розничных продаж потребительских товаров в сельских районах увеличился на 10,5 проц., в городах — на 9,2 проц.

Что касается отдельных отраслей, доходы отрасли ресторанного обслуживания увеличились на 9,9 проц. в годовом исчислении, в то время как объем продаж других видов потребительских товаров вырос на 9,3 проц.

Онлайн-продажи в Китае в первом полугодии этого года выросли на 30,1 проц. и составили 4,1 трлн юаней.

По данным Госстата КНР, по итогам первой половины этого года ВВП Китая вырос на 6,8 проц. в годовом исчислении, во втором квартале этого года рост экономики Китая составил 6,7 проц. -0-