Сегодня лучше торговать по тренду

Главным событием сегодняшнего дня станет встреча Путина и Трампа. Мы не ждем от данного саммита каких-то прорывов типа признания Крыма российским или отмены санкций. Однако даже сам факт встречи позитивен для рублевых активов.

Пока непонятна и дальнейшая реакция рынка на это событие. Не исключен как рост рынка акций и курса рубля, так и вариант фиксации прибыли по факту события. Поэтому сегодня лучше торговать по тренду.

С большой степенью вероятности президенты будут обсуждать вопрос увеличения добычи нефти. Скорее всего, Трамп будут просить Путина пролоббировать на сентябрьском саммите ОПЕК+ рост добычи «черного золота» на 1-1,5 млн баррелей в день. Однако есть основания думать, что обсуждение этого вопроса будут закрытым, чтобы не будоражить нефтяной рынок, и по крайней мере сегодня мы о нем не узнаем.

Пока же нефть снижается к предыдущему закрытию, так и не сумев закрепиться выше отметки 75 доллара за баррель. В первой половине дня более вероятно нисходящее движение по нефти, однако к сопротивлению 73 доллара котировки подойти в отсутствие новых негативных факторов не должны.

Чуть более 0,1% теряют фьючерсы на американские индексы, что в совокупности со снижающейся нефтью зовет к умеренно-негативному открытию рынка. Однако позитивные ожидания от встречи двух президентов внешний негатив могут с лихвой перевесить.

Пара евро-доллар снизу вверх подошла к уже проторгованному уровню 1,17. Небольшое ослабление американской валюты на мировом рынке поможет рублю вновь отправиться к отметке 62 руб за доллар, а при хороших новостях с саммита и вовсе закрепиться ниже границы канала 61,7 руб за доллар.