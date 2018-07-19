Госдума начала рассмотрение в первом чтении проекта о пенсионных изменениях

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Госдума начала пленарное заседание в четверг с рассмотрения в первом чтении правительственного законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Докладчиком по вопросу выступает министр труда и социальной защиты Максим Топилин

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.