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Госдума начала рассмотрение в первом чтении проекта о пенсионных изменениях
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Госдума начала рассмотрение в первом чтении проекта о пенсионных изменениях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума начала пленарное заседание в четверг с рассмотрения в первом чтении правительственного законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Докладчиком по вопросу выступает министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.
Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.
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