Двойной удар Китая: «торговая война» только началась

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Китай наносит двойной удар в «торговой войне». Народный банк Китая запускает аналог QE для поддержки банковской системы и экономики и отправляет юань к новыми минимумам. Вялая динамика американского рынка успокоила инвесторов. Они поверили, что «торговая война» — это не страшно, можно продолжать выкупать все провалы и так далее. Однако китайцы, как всегда, сделали неожиданный ход. Впрочем, у этих действий была своя предыстория. Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в среду заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам зашли в тупик, так как председатель КНР Си Цзиньпин по-прежнему не готов идти на уступки в отношении пошлин. Он также, по сути, призвал Си Цзиньпина одуматься, так как, по мнению Кудлоу, США в любом случае победят в «торговой войне», а динамика фондового рынка США лишь подтверждает это. Очень похоже, что господин Кудлоу совершил роковую ошибку: китайцы не прощают оскорбления своего лидера, и противопоставление ему приравнивается, по сути, к смертному приговору. Неспроста именно сегодня начались активные движения. Экономический эксперт Григорий Бегларян и вовсе уверен, что после этого просчета Кудлоу скоро покинет пост советника.

Григорий Бегларян

"Я почти уверен, что скоро Кудлоу покинет свой пост. Си не прощает оскорблений". Теперь о действиях Китая: КНР решила запустить аналог LTRO, программы ЕЦБ , только со своей китайской спецификой. Полученные кредиты банки будут обязаны использовать для покупки облигаций компаний. Механизм примерно такой: компании должны заменить привлечение кредитов выпуском облигаций, который в свою очередь будут выкупать банки, и под эти облигации получать доступ к программе кредитов с нулевой ставкой. Запуск аналога программы количественного смягчения в целом выглядит логично. В последнее время в Китае заметно вырос уровень корпоративных дефолтов, и Народному банку Китая необходимо поддержать банковскую систему. На графике ниже отражена динамика спреда между надежными и «мусорными» облигациями.

Zerohedge

Эксперты банка Goldman Sachs уверены, что китайские власти предпримут дальнейшие меры по обеспечению стабильности экономического роста, включая дальнейшие сокращения резервных требований для банков. Это решение также подчеркивает и сознательное решение Пекина пойти на дальнейшую девальвацию юаня. По мнению Григория Бегларяна, курс доллара к юаню теперь неизбежно достигнет отметки 7 юаней за доллар. Развитие данного сценария можно видеть уже сегодня. Офшорный курс юаня сегодня ослаб к доллару почти на 1%, а котировки пары USD/CNH достигли отметки 6,80. И если еще в начале месяца многие инвестбанкиры называли уровень 6,7 юаня за доллар своего рода «красной линией» для Народного банка Китая, которую он будет оборонять, чтобы не допустить ухудшения ситуации, то сейчас мы понимаем, что ничего подобного нет.