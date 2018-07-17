Пенсионная реформа снизит риск безработицы в сфере образования

Проведение пенсионной реформы в России позволит учителям в возрасте продолжать работу в школах, коллективы которых в основном состоят из педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, сообщил РИАМО учитель физической культуры Райсеменовской средней общеобразовательной школы Серпуховского района Сергей Ионов

«Пенсионная реформа преследует положительные цели — уменьшится вероятность того, что люди будут раньше уходить на пенсию и появится безработица, в частности, в образовании. Сейчас в школах преобладают люди пенсионного и предпенсионного возраста», — сказал Ионов.

Он отметил, что многие педагоги в возрасте остаются работать в школах даже после выхода на пенсию. Реформа позволит им продолжать трудиться по профессии, не беспокоясь о том, что можно потерять работу из-за возраста.

Ионов также добавил, что у работающих россиян доход выше, чем у пенсионеров, поэтому многие граждане хотят работать как можно дольше.