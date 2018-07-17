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В июне в Китае сохранилась стабильность цен на жилье
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

В июне в Китае сохранилась стабильность цен на жилье 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — На фоне усиления местными правительствами мер по урегулированию, в июне в крупных китайских городах цены на жилье в основном оставались стабильными. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в четырех городах страны первой линии, включая Пекин и Шанхай, цены на новое жилье остались почти неизменными с прошлого года.
В июне в 31 городе второй линии рост цен на новое жилье оказался на 0,9 процентного пункта выше, чем в мае. При этом в 35 городах третьей линии цены на жилье сохранились на уровне предыдущего месяца. -0-
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