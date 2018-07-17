Россия получит еще один кредитный суверенный рейтинг

Рейтинг присвоит приобретенное АКРА в апреле словацкое рейтинговое агентство ERA. Страновые рейтинги при этом исторически его спецификой не были. Поэтому ERA проводило работу над формированием суверенной методологии, и впоследствии, по присвоению суверенных кредитных рейтингов, сообщила Трофимова.

Методология прошла обсуждение с рынком, принята и опубликована ее финальная версия.

"ЕRА уже работает над подготовкой ряда суверенных рейтингов, которые, надеемся, будут опубликованы в ближайшие два-три месяца. В него, предположительно, будет входить и рейтинг России. Таким образом, в ближайшее время Россия получит еще один суверенный кредитный рейтинг", — сказала "РГ" Трофимова.