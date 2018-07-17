Россия получит еще один кредитный суверенный рейтинг 

В ближайшее время Россия может получить еще один суверенный кредитный рейтинг по международной шкале. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" генеральный директор рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова.
Рейтинг присвоит приобретенное АКРА в апреле словацкое рейтинговое агентство ERA. Страновые рейтинги при этом исторически его спецификой не были. Поэтому ERA проводило работу над формированием суверенной методологии, и впоследствии, по присвоению суверенных кредитных рейтингов, сообщила Трофимова.
Методология прошла обсуждение с рынком, принята и опубликована ее финальная версия.
"ЕRА уже работает над подготовкой ряда суверенных рейтингов, которые, надеемся, будут опубликованы в ближайшие два-три месяца. В него, предположительно, будет входить и рейтинг России. Таким образом, в ближайшее время Россия получит еще один суверенный кредитный рейтинг", — сказала "РГ" Трофимова.
У России сейчас рейтинги от "большой тройки" международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody's и S&P. После того, как в феврале S&P повысило рейтинг России и улучшило прогноз по нему, два из трех рейтингов РФ носят инвестиционный характер. Неинвестиционный рейтинг России на данный момент сохраняет только агентство Moody's. Суверенный кредитный рейтинг считается инструментом оценки готовности страны своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Таким образом, чем ниже рейтинг, тем более высока вероятность наступления дефолта. Страновыми рейтингами пользуются крупные международные инвесторы.