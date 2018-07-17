Эксперты: Китай и ЕС не создадут антиамериканский блок, несмотря на торговые трения с США

ПЕКИН, 17 июля. / ТАСС /. Усиление торговых трений с Соединенными Штатами не приведет к формированию антиамериканского блока с одновременным участием Китая Евросоюза . Такую точку зрения выразили эксперты КНР, сообщает во вторник китайская газета Global Times.

"Китай и ЕС испытывают на себе давление США, по поводу чего обе стороны выражают сходные опасения и даже договорились объединить усилия для приведения ситуации в норму и предотвращения негативных последствий, — приводит издание мнение директора департамента изучения Европы при Китайском институте международных исследований (Пекин) Цуй Хунцзяня. — Однако позиционирование Вашингтона в качестве общей угрозы нарушило бы принципы китайско-европейского сотрудничества, а именно: не действовать сообща против какой-либо третьей стороны".

По словам эксперта, введение Белым домом повышенных пошлин по-разному отразится на Китае и Евросоюзе, которые в итоге будут предпринимать ответные действия, предполагающие неодинаковую сферу несения ответственности каждой из сторон. «Поэтому такой антиамериканский альянс был бы очень неоднозначным

и вряд ли бы позволил реализовать какие-либо эффективные меры», — подчеркнул Цуй Хунцзянь.

Как считает директор Института иностранных дел при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй, Пекин и Брюссель не смогут сформировать единый блок и по причине того, что интенсивность поддержания контактов между отдельными государствами — членами ЕС и США довольно неоднородна. «Многие участники объединения имеют тесные связи с Соединенными Штатами в сфере торговли и безопасности, поэтому было бы невозможно попросить членов Евросоюза занять консолидированную позицию для того, чтобы дать отпор Вашингтону», — отметил он, напомнив, что Китай и европейская сторона придерживаются в отношении США различных точек зрения.

Ван Ивэй также заявил, что возвращение к «нормальной» политической линии Вашингтона в стиле прежнего американского президента Барака Обамы вряд ли возможно. «К тому же в КНР существует мнение, что односторонние протекционистские действия [нынешнего президента США Дональда Трампа ] в долгосрочной перспективе не отразятся на политическом мышлении и действиях [высшего руководства] Соединенных Штатов», — резюмировал он.