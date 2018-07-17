Эксперты: Китай и ЕС не создадут антиамериканский блок, несмотря на торговые трения с США 

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Усиление торговых трений с Соединенными Штатами не приведет к формированию антиамериканского блока с одновременным участием Китая и Евросоюза. Такую точку зрения выразили эксперты КНР, сообщает во вторник китайская газета Global Times.
"Китай и ЕС испытывают на себе давление США, по поводу чего обе стороны выражают сходные опасения и даже договорились объединить усилия для приведения ситуации в норму и предотвращения негативных последствий, — приводит издание мнение директора департамента изучения Европы при Китайском институте международных исследований (Пекин) Цуй Хунцзяня. — Однако позиционирование Вашингтона в качестве общей угрозы нарушило бы принципы китайско-европейского сотрудничества, а именно: не действовать сообща против какой-либо третьей стороны".
По словам эксперта, введение Белым домом повышенных пошлин по-разному отразится на Китае и Евросоюзе, которые в итоге будут предпринимать ответные действия, предполагающие неодинаковую сферу несения ответственности каждой из сторон. «Поэтому такой антиамериканский альянс был бы очень неоднозначным
и вряд ли бы позволил реализовать какие-либо эффективные меры», — подчеркнул Цуй Хунцзянь.
Как считает директор Института иностранных дел при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй, Пекин и Брюссель не смогут сформировать единый блок и по причине того, что интенсивность поддержания контактов между отдельными государствами — членами ЕС и США довольно неоднородна. «Многие участники объединения имеют тесные связи с Соединенными Штатами в сфере торговли и безопасности, поэтому было бы невозможно попросить членов Евросоюза занять консолидированную позицию для того, чтобы дать отпор Вашингтону», — отметил он, напомнив, что Китай и европейская сторона придерживаются в отношении США различных точек зрения.
Ван Ивэй также заявил, что возвращение к «нормальной» политической линии Вашингтона в стиле прежнего американского президента Барака Обамы вряд ли возможно. «К тому же в КНР существует мнение, что односторонние протекционистские действия [нынешнего президента США Дональда Трампа] в долгосрочной перспективе не отразятся на политическом мышлении и действиях [высшего руководства] Соединенных Штатов», — резюмировал он.
16 июля в Пекине прошел XX саммит Китай — ЕС. Он был посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых — состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов, борьба с протекционизмом, оказание содействия торговле, инвестициям и перспективным экономическим проектам, координация взаимных позиций в ответ на глобальные вызовы. Отдельно обсуждались ситуация на Украине, денуклеаризация КНДР и сохранение международных обязательств по иранской ядерной сделке.