Ещё
Россия отстранит иностранцев от поставок газовых турбин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Коммерсантъ» узнал о готовящемся импортозамещении в поставках газовых турбин 

Ведомости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Минпромторг подготовил «дорожную карту» по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.
Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности — Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин. В IV квартале 2019 г. — на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. — на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IVкварталу 2027 г. В «дорожной карте» есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.
Факт совещания по «дорожной карте» изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.
Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.
Ведомости: последние новости
Франция решила закрыть торговое представительство в России Трамп обвинил Обаму в бездействии во время вмешательства россиян в выборы Минэкономразвития не исключает дефляцию в августе
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки223
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США326
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение