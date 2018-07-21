Высший руководитель Ирана поддержал остановку поставок нефти в Персидском заливе

Аятолла Аль Хаменеи поддержал предложение президента Ирана Хасана Роухани о блокировке поставок нефти в Персидском заливе, если возникнут препятствия для экспорта иранской нефти. Об этом сообщается на сайте религиозного лидера.

"Если иранская нефть не будет экспортироваться, то на территории [Ирана] никакая нефть не будет экспортироваться", — заявил Хаменеи.

Также он призвал иранского министра иностранных дел «строго следовать» ультиматуму президента.