Сирия заинтересована в российских самолетах МС-21

Сирия и Россия ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества, в частности о закупке Сирией самолетов МС-21, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.
"Сирия ведет переговоры о закупке самолетов МС-21", — заявил Кинщак в эфире телеканала "Россия 24".
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Разработчиком и производителем самолета является корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).