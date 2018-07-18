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Сирия заинтересована в российских самолетах МС-21
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Россия и Сирия ведут переговоры о закупке МС-21 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирия и Россия ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества, в частности о закупке Сирией самолетов МС-21, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.
"Сирия ведет переговоры о закупке самолетов МС-21", — заявил Кинщак в эфире телеканала "Россия 24".
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Разработчиком и производителем самолета является корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
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