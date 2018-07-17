Япония и ЕС подписали соглашение о свободной торговле

Япония и Евросоюз во вторник подписали соглашение о свободной торговле, которое позволит сформировать один из крупнейших экономических блоков с ВВП порядка 30% от общемирового.

Согласно утвержденному документу, Япония отменит пошлины на 94% товаров из ЕС, в том числе на продукты, что снизит цены на европейские сыры, вино и свинину на японском рынке.

Европейские страны, в свою очередь, ликвидируют таможенные тарифы на 99% импортируемых из Японии товаров, в частности на автомобили и бытовую электронику, однако это произойдет через восемь и шесть лет после вступления договора в силу соответственно. Ожидается, что соглашение будет ратифицировано в марте следующего года, когда из Евросоюза выйдет Великобритания

Договоренность о запуске механизма консультаций по вопросу соглашения о свободной торговле между сторонами была достигнута в Брюсселе в 2011 году, а первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего был заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронику (14%).

Соглашение выгодно и Брюсселю: по оценкам экспертов, с вступлением договоренности в силу экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%, в том числе за счет роста поставок продуктов — сыра, вина, свинины и макаронных изделий.

Торговля между Японией и ЕС сбалансирована: экспорт почти равен импорту и составляет около 8 трлн иен ($26,7 млрд по текущему курсу). Япония и Европа закупают друг у друга автомобили и промышленное оборудование. Япония также ввозит из Европы продукцию химической и фармацевтической промышленности и продовольственные товары. В свою очередь, на европейском рынке востребованы японские автозапчасти и электроника.