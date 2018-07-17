Япония и ЕС обсудят международные проблемы и подпишут соглашение о свободной торговле

ТОКИО, 17 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и руководители Евросоюза проведут во вторник в Токио 25-й по счету саммит, в ходе которого планируется обсудить международные проблемы и подписать соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Договор об экономическом партнерстве нацелен на создание свободной и честной экономической структуры, соответствующей требованиям XXI века. Он охватит около 600 млн человек и 30% мирового ВВП. Это станет новым двигателем «абэномики» (экономическая политика правительства Абэ — прим. ТАСС). В условиях, когда в мире усиливаются протекционистские меры, Япония и ЕС намерены решительно продвигать систему свободной торговли", — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя предстоящую встречу.

Францию, Саудовскую Аравию и Изначально саммит лидеров ЕС и Японии, а также церемония подписания соглашения о свободной торговле должны были пройти в Брюсселе . Однако Абэ пришлось отложить свое масштабное турне, в ходе которого он намеревался посетить Бельгию Египет из-за ливневых дождей, которые обрушились на Японию в начале июля. По последним данным, от них погибли почти 220 человек.

Расширенная повестка

Согласно материалам Совета ЕС , участники саммита должны подтвердить свою приверженность отказу от барьеров в международной торговле, а также основанному на международных нормах экономическому и политическому миропорядку. Совет ЕС рассчитывает, что соглашение о свободной торговле вступит в силу после ратификации уже к концу года, что позволит снять 99% таможенных пошлин, которыми облагается экспорт европейских товаров в Японию на сумму около €1 млрд в год.

"Также на повестке встречи вопросы безопасности и обороны, проблемы защиты данных, вопросы образования и науки, проблемы изменения климата. Диалог по международным вопросам будет включать ситуацию на Украине , Ближний Восток, ситуацию в Южно-Китайском море, а также проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и иранскую сделку", — пояснил ранее источник в Совете ЕС.

Для Японии среди всех этих тем КНДР является наиболее значимой, в особенности, на фоне наметившейся тенденции к диалогу и урегулированию вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, для Токио важно заручиться поддержкой максимально большого количества представителей международного сообщества по проблеме японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

По информации дипломатических источников, ЕС также намерен синхронизировать, или хотя бы обсудить с Японией свои ответные действия в рамках ВТО на введенные США торговые пошлины на сталь (10%) и алюминий (15%). В то же время о создании полноценной торговой коалиции против США речь пока не идет.

С одной стороны, Брюссель пока не теряет надежды убедить Вашингтон, что вводить таможенные барьеры в отношении главных союзников необдуманно, поэтому не торопится предпринимать действия, которые могут поставить под сомнения их союзнические качества в глазах Вашингтона, такие, например, как создание коалиций с третьими странами. С другой стороны, ЕС опасается затоваривания собственного рынка металлургической продукцией из-за пошлин США, что может нанести серьезный удар по этой отрасли в Евросоюзе, которая и так находится на грани рентабельности. В связи с этим ЕС уже разработал меры, направленные на защиту собственного рынка, в частности, введение экспортных квот для традиционных поставщиков. Эти меры должны быть введены в действие в конце июля, и они будут в равной степени направлены на всех торговых партнеров ЕС.

История переговоров

Япония и ЕС с начала 90-х годов провели уже 24 встречи руководителей. При этом договоренность о запуске механизма консультаций по вопросу соглашения о свободной торговле была достигнута в Брюсселе в 2011 году, а первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года.

Токио больше всего был заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%). В подобном соглашении есть выгода и для Брюсселя: по оценкам экспертов, в случае вступления в силу документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС заинтересован и в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.

По данным на конец 2016 года, совокупный ВВП Японии и ЕС составлял 28,4% от общемирового. При этом пропорция населения составляла 8,6% от количества всех жителей планеты.

Торговля между Японией и ЕС сбалансирована: экспорт почти равен импорту и составляет около 8 трлн иен ($26,7 млрд по текущему курсу). Япония, в основном, ввозит из Европы продукцию химической и фармацевтической промышленности, промышленное оборудование, продовольственные товары и автомобили. В свою очередь на европейском рынке востребованы японские автомобили и запчасти, электроника, а также промышленное оборудование из Японии.