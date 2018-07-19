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Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,31%
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Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 46 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов промышленности, IT и коммунальных услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 0,31%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции TransCanada Corp (TO:TRP), которые подорожали на 3,06 п. (5,43%), закрывшись на отметке в 59,43. Котировки Guyana Goldfields Inc (TO:GUY) выросли на 0,190 п. (4,75%), завершив торги на уровне 4,190. Бумаги Research in Motion (TO:BB) выросли в цене на 0,57 п. (4,33%), закрывшись на отметке 13,73.
Лидерами падения стали акции First Quantum Minerals Ltd (TO:FM), цена которых упала на 1,43 п. (7,48%), завершив сессию на отметке 17,69. Акции Parex Resources Inc (TO:PXT) поднялись на 1,340 п. (5,47%), закрывшись на уровне 23,170, а Aphria Inc (TO:APH) снизились в цене на 0,520 п. (4,62%) и завершили торги на отметке 10,730.
На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (579) превысило количество закрывшихся в минусе (499), а котировки 122 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 12,51% до отметки 11.96.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,41%, или 5,00, достигнув отметки $1.222,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,46%, или 0,31, до $68,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,40%, или 0,29, до отметки $72,61 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,71% до 0,7544, а котировки CAD/EUR упали на 0,69%, достигнув отметки 0,6479.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,95.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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