Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,75%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, второстепенных товаров и услуг и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite упал на 0,75%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Cameco Corp (TO:CCO), которые подорожали на 0,57 п. (4,05%), закрывшись на отметке в 14,63. Котировки Eldorado Gold Corp (TO:ELD) выросли на 0,05 п. (3,52%), завершив торги на уровне 1,47. Бумаги Labrador Iron Ore Royalty Corp (TO:LIF) выросли в цене на 0,73 п. (3,13%), закрывшись на отметке 24,03.

Лидерами падения стали акции West Fraser Timber Co. Ltd (TO:WFT), цена которых упала на 7,22 п. (8,12%), завершив сессию на отметке 81,73. Акции Interfor Corp (TO:IFP) поднялись на 1,51 п. (6,12%), закрывшись на уровне 23,17, а Canopy Growth Corp (TO:WEED) снизились в цене на 1,860 п. (5,52%) и завершили торги на отметке 31,850.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (646) превысило количество закрывшихся в плюсе (445), а котировки 116 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 15,47% до отметки 13.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,57%, или 7,00, достигнув отметки $1.231,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,18%, или 0,12, до $68,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,66%, или 0,48, до отметки $73,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 1,18% до 0,7618, а котировки CAD/EUR повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,6498.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,80% до 94,22.