ОБЗОР: Проект об определении кабмином РФ услуг в аэропортах при нулевом НДС внесен в ГД

МОСКВА , 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предоставляет ему полномочия по определению перечня услуг по обслуживанию самолетов в аэропортах при международных перевозках, освобождаемых от НДС, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Данная мера позволит обеспечить необходимую гибкость при корректировке перечня таких услуг в соответствии с изменяющимися тенденциями и политикой развития отрасли", — поясняет правительство.

ВЫГОДА

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в случае его реализации «расчетный бюджетный эффект в виде недополученных поступлений по НДС» составит 29,045 миллиарда рублей за период 2018-2021 годов. Однако в связи с возникающей экономией по уплате невозмещаемого НДС увеличится налогооблагаемая база по налогу на прибыль, дополнительные поступления по этому налогу за данный период составят 5,809 миллиарда рублей. Это позволит частично компенсировать недопоступления по НДС, сократив их до 23,236 миллиарда рублей.

"Следует отметить, что текущая налоговая база по НДС (по данным на 2017 год) восстанавливается за период от 3 до 4 лет за счет развития авиационной отрасли и увеличения объема оказанных услуг", — напоминает правительство. Принятие же предлагаемых проектом изменений приведет к возникновению дополнительных налоговых поступлений в результате увеличения пассажиропотока в размере 2,061 миллиарда рублей и налоговых доходов от развития смежных отраслей в размере 35,378 миллиарда рублей в период 2018-2021 годов.

Таким образом, «итоговый кумулятивный эффект (с учетом всех вероятных поступлений и уменьшений) для бюджетной системы РФ будет положительным» и составит 14,203 миллиарда рублей в период 2018-2021 годов, отмечает кабмин.

КАК СЕЙЧАС

Действующий порядок обложения НДС аэропортовых услуг не соответствует общим принципам налогообложения. Практика включения «входящего» НДС в себестоимость у одного субъекта производственной цепочки (аэропорт) с последующим отсутствием «входящего» НДС у следующего за ним хозяйствующего субъекта (авиакомпания) приводит к тому, что суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой.

В итоге повышается себестоимость оказываемых аэропортами услуг на суммы невозмещаемого НДС, что приводит к негативному воздействию на экономику компаний отрасли и сдерживает развитие авиаперевозок.