Стоимость нефти марки Brent упала на 5%

Стоимость нефтяной марки Brent снизилась более, чем на 5% в ходе торгов в понедельник, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Это произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России , передает РИА "Новости"

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,04%, — до $71,51 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4,49% — до $66,81 за баррель.