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Стоимость нефти марки Brent упала
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Стоимость нефти марки Brent упала на 5% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: gazeta.ru
Стоимость нефтяной марки Brent снизилась более, чем на 5% в ходе торгов в понедельник, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Это произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России, передает РИА "Новости".
Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,04%, — до $71,51 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4,49% — до $66,81 за баррель.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по средней цене на нефть на 2018 год до $70,23 за баррель.
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