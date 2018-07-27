Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией

Капитуляция

После встречи в Белом доме Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер де-факто подписали акт капитуляции ЕС и объяснили широкой публике, какие действия будут предприняты сторонами в условиях одержанной США победы.

Как сообщает Reuters, Трамп заявил, что Европа согласилась нарастить покупку американского сжиженного природного газа и понизить торговые барьеры для импорта соевых бобов из США. По словам американского президента, это поможет американским фермерам и энергетическому сектору.

Позднее Трамп написал в Твиттере, что работа над документами в рамках соглашения «продвигается очень быстро», добавив, что встреча с Юнкером прошла «с большой теплотой».

«Был быстро сделан прорыв, который все считали невозможным», — написал президент США, при том, что еще 15 июля он называл ЕС «врагом» в сфере торговли.

По словам Юнкера, стороны договорились на время переговоров воздержаться от введения новых пошлин, в том числе и от угрозы США ввести тарифы на автомобили и запчасти из Европы.

Позднее он пояснил, что со стороны Трампа это «крупная уступка». Глава Еврокомиссии также выразил надежду, что американский президент будет придерживаться данного обещания.

В то же время, «крупная уступка» не означает, что введенные США пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов — на импорт алюминия, будут отменены. Они сохранятся, как минимум, на время переговоров.

Впрочем, и в том, что они будут отменены по их окончании также нет ни каких гарантий. Это ничуть не смущает Юнкера, очевидно верящего в лучший исход.

«Американцы впервые согласились пересмотреть меру, которую приняли в отношении производителей стали и алюминия», — сказал глава Еврокомиссии.

Основным поводом для радости еврочиновников остается то, что их «быстрая капитуляция» не привела к еще большим потерям.

«Достигнут прорыв, который может помочь избежать торговой войны и спасти миллионы рабочих мест! Это прекрасно для мировой экономики», — написал в своем Твиттере министр экономики Германии Петер Альтмайер.

А что Россия?

Как завершение американо-европейской торговой войны отразится на России?

На первый взгляд, прямых угроз для РФ здесь пока не просматривается. Даже не смотря на то, что ЕС открыл доступ на свой рынок для американского сжиженного газа (СПГ).

"Думаю, пока рано говорить о том, что на наш экспорт будет оказано серьезное давление, — пояснил «Ридусу» аналитик ФК «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. — Наращивание поставок — процесс небыстрый, и, я думаю, европейский рынок сможет поглотить дополнительные поставки".

Впрочем, по мнению эксперта, это не повод для успокоения, так как американские поставки станут ограничителем роста цен на газ. Реальная же угроза России от договоренностей ЕС и США могла бы быть связана с началом поставок в Европу американской сланцевой нефти.

"Главное тут, что американцы пока не настаивают на наращивании импорта европейцами американской нефти. Нефть важнее. — подытоживает Голубовский".

Тревожные сигналы

И все же, «торговая капитуляция» Европы перед США — весьма негативный сигнал для России. По сути, ЕС приоткрыл калитку, перед сильным и активным игроком, находящемся на подъеме собственного энергетического бума, не скрывающим намерений полного его захвата.

Напомним, что около года назад, Трамп обещал полностью перекроить газовый рынок Европы. И судя по всему, отказываться от своих обещаний он не собирается. В том, что американский президент располагает для этого необходимыми возможностями, сомневаться также не приходится.

По данным Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд кубометров в год. К 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 газовых терминала, что означает, что поставки на экспорт вырастут в разы.