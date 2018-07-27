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Трамп похвастался победами США в торговой войне
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Трамп похвастался первыми победами США в торговой войне 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Глава Белого дома Дональд Трамп, выступая с речью о торговой политике на территории сталелитейного завода в Иллинойсе, заявил, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет ведут торговую войну, однако начали выигрывать ее лишь в последние 1,5 года.
По словам Трампа, его предшественники на посту президента США занимались «не свободной, а дурацкой торговлей», передает ТАСС.
«Мы были в торговой войне на протяжении многих лет, и мы проигрывали на протяжении многих лет. Но за последние полтора года мы побеждаем», — заявил глава Белого дома, подчеркнув, что США «предприняли самые решительные действия за все время в ответ на серьезные злоупотребления Китаем в деле ведения торговых практик».
При этом Трамп вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим «другом и великим человеком», однако добавил, что «больше никто не сможет надувать Соединенные Штаты и обманывать наших рабочих и компании», и предостерег «нечестных участников мировой торговли».
В среду стало известно, что делегация Евросоюза в ходе переговоров в Вашингтоне согласилась на целый ряд уступок с целью избежать начала полномасштабной торговой войны с США.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с Трампом заявил, что в ЕС согласны с необходимостью больших перемен в торговых отношениях с США.
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