ЕС спасовал перед Трампом

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уступил президенту США Дональду Трампу в ходе переговоров во избежание торговой войны, пишет американская газета Wall Street Journal.
Брюссель согласился увеличить экспорт сжиженного газа в Европу, снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Ожидается, что в ближайшее время также будет достигнута договоренность по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок.
Кроме того, Трамп сообщил, что стороны начнут переговоры об отмене ввозных пошлин и субсидий. «США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия», — сказал он.
Накануне хозяин Белого дома на своей странице в сети микроблогов Twitter предложил ЕС взаимный отказ от пошлин ради «честной торговли». «И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Наконец это можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей!», — написал он.
С 1 июня США ввели пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), ввозимые на американскую территорию из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, кроме Аргентины. Еврокомиссия в ответ открыла спор во Всемирной торговой организации по этим тарифам и ввела «зеркальные» пошлины на импорт в ЕС целого ряда американских товаров.