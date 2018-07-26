ЕС спасовал перед Трампом

Евросоюз уступил Трампу в торговой войне

Брюссель согласился увеличить экспорт сжиженного газа в Европу, снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Ожидается, что в ближайшее время также будет достигнута договоренность по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок.

Кроме того, Трамп сообщил, что стороны начнут переговоры об отмене ввозных пошлин и субсидий. «США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия», — сказал он.

Накануне хозяин Белого дома на своей странице в сети микроблогов Twitter предложил ЕС взаимный отказ от пошлин ради «честной торговли». «И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Наконец это можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей!», — написал он.