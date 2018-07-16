США в августе увеличат добычу сланцевой нефти на 143 тыс. баррелей в день, до 7,5 млн — EIA

МОСКВА , 16 июл /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в августе 2018 года вырастет по сравнению с июлем на 143 тысячи баррелей в сутки — до 7,47 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в июле составляет 7,327 миллиона баррелей в сутки. В июне ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в июле вырастет на 141 тысячу баррелей в сутки — до 7,339 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в августе ожидается на месторождении Permian — на 73 тысячи баррелей, до 3,406 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 35 тысячи баррелей в день, до 1,436 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 15 тысяч баррелей, до 1,297 миллиона баррелей в день.

На Anadarko добыча увеличится на 10 тысяч баррелей, до 559 тысяч в день, на 4 тысячи баррелей — на Appalachia, до 118 тысяч баррелей в день. На Niobrara — поднимается на 6 тысяч баррелей, до 611 тысячи баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 43 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в августе роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,066 миллиарда кубических футов — до 70,532 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в июле составляет 69,466 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июне увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 193 штуки, или на 2,5%, до 7,943 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.