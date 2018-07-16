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Ниинистё обсудил с Трампом «Северный поток-2»
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Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом «Северный поток-2» 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл /ПРАЙМ/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом США Дональдом Трампом "Северный поток-2", об этом рассказал сам Ниинистё на пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник российско-американского саммита в Хельсинки.
"Мы говорили о Nord Stream II. Я упомянул о долгих, хороших отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки", — рассказал Ниинистё.
Также финский президент добавил, что обсудил как с президентом России, так и США проблему чёрного углерода (сажи).
"Поднимали проблему сажи в Арктике, думаю, сможем эту проблему рассмотреть более подробно в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете", — отметил Ниинистё. Также, по его словам, президенты обсуждали проблемы Сирии и Украины.
Встреча президента Финляндии и США прошла утром в понедельник в резиденции Мантюниеми.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник переговоры в Хельсинки, по итогам которых заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
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