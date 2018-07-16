Ниинистё обсудил с Трампом «Северный поток-2»

Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом «Северный поток-2»

ХЕЛЬСИНКИ , 16 июл /ПРАЙМ/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом США Дональдом Трампом "Северный поток-2", об этом рассказал сам Ниинистё на пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник российско-американского саммита в Хельсинки.

"Мы говорили о Nord Stream II. Я упомянул о долгих, хороших отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки", — рассказал Ниинистё.

Также финский президент добавил, что обсудил как с президентом России, так и США проблему чёрного углерода (сажи).

"Поднимали проблему сажи в Арктике, думаю, сможем эту проблему рассмотреть более подробно в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете", — отметил Ниинистё. Также, по его словам, президенты обсуждали проблемы Сирии и Украины.

Встреча президента Финляндии и США прошла утром в понедельник в резиденции Мантюниеми.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник переговоры в Хельсинки, по итогам которых заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.