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Не видим нефть ниже 70 долларов за баррель
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Не видим нефть ниже 70 долларов за баррель 

Прайм 51 минуту назад
Фото: ФИНАМ
Нефть продолжает оставаться под давлением и опустилась уже ниже 73 долларов за баррель. Основной негатив исходит от США, которые грозятся распечатать стратегические резервы, что создаст навес предложения.
В то же время остаются проблемы с бастующими рабочими в Норвегии, а в Ливии все еще нет устойчивого тренда на добычу нефти, да и объемы пока не существенны, чтобы повлиять на баланс. За 1 п. на рынке сохраняется избыток спроса объемом 0,2 млн баррелей в день.
Мы считаем текущий негативный сантимент в сырье краткосрочным и не видим нефть ниже 70 долларов за баррель в ближайшее время.
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