Не видим нефть ниже 70 долларов за баррель

Нефть продолжает оставаться под давлением и опустилась уже ниже 73 долларов за баррель. Основной негатив исходит от США , которые грозятся распечатать стратегические резервы, что создаст навес предложения.

В то же время остаются проблемы с бастующими рабочими в Норвегии , а в Ливии все еще нет устойчивого тренда на добычу нефти, да и объемы пока не существенны, чтобы повлиять на баланс. За 1 п. на рынке сохраняется избыток спроса объемом 0,2 млн баррелей в день.

Мы считаем текущий негативный сантимент в сырье краткосрочным и не видим нефть ниже 70 долларов за баррель в ближайшее время.