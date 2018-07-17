Нефть продолжает оставаться под давлением и опустилась уже ниже 73 долларов за баррель. Основной негатив исходит от США, которые грозятся распечатать стратегические резервы, что создаст навес предложения.
В то же время остаются проблемы с бастующими рабочими в Норвегии, а в Ливии все еще нет устойчивого тренда на добычу нефти, да и объемы пока не существенны, чтобы повлиять на баланс. За 1 п. на рынке сохраняется избыток спроса объемом 0,2 млн баррелей в день.
Мы считаем текущий негативный сантимент в сырье краткосрочным и не видим нефть ниже 70 долларов за баррель в ближайшее время.