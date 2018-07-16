Сколько стоит родить ребенка в США

Казалось бы, родить ребенка — одна из самых естественных вещей для женщины. Только вот в современном мире это далеко не дешево. И если вы думаете, что только в нашей стране зарабатывают на смерти и родах, то ошибаетесь. В США родить ребенка — удовольствие дорогое.

Средняя стоимость родов без осложнений — 10 808 долларов (почти 673 тысячи рублей) — может увеличиться до 30 тысяч долларов, если учесть такой важный фактор, как комплекс услуг до и после беременности. Даже Кейт Миддлтон , герцогиня Кембриджская, получает из больницы счет меньше — в 2015 году палата класса люкс в больнице Lindo Wing в сутки и роды без осложнений стоили 5670 фунтов стерлингов (8900 долларов).

Причем роды кесаревым сечением стоят еще больше, чем обычные. И количество женщин в США, рожающих через кесарево сечение, увеличивается — в 2016 году выросло на 32 процента. А по данным The Guardian , с 1990-х годов количество таких женщин возросло на 50 процентов.

Кесарево или нет, но в США на цену больше влияет не количество проводимых процедур во время родов, а то, где роженица живет. Издание Business Insider опубликовало рейтинг стоимости родов во всех 50 штатах. Самым дешевым местом оказался южный штат Алабама, где естественные роды со страховкой стоят 4884 доллара (304 тысячи рублей), без страховки — 9014 долларов (561 тысяча рублей), роды через кесарево сечение со страховкой — 7404 доллара (461 тысяча рублей), без — 12 593 доллара (784 тысячи рублей).

Стоимость родов со страховкой отражает полный счет стоимости услуг больницы. Действительные же затраты могут быть меньше в зависимости от индивидуального плана медицинского страхования. К тому же женщине необязательно понадобится полный спектр услуг.

Итак, пять штатов Америки, где дороже всего рожать.

Штат Массачусетс

Естественные роды со страховкой: 7949 долларов (495 тысяч рублей). Естественные роды без страховки: 14 618 долларов (910 тысяч рублей).

Роды через кесарево сечение со страховкой: 10 349 долларов (644 тысячи рублей). Роды через кесарево сечение без страховки: 18 461 доллар (больше 1 миллиона рублей).

Естественные роды со страховкой: 8278 долларов (515 тысяч рублей). Естественные роды без страховки: 15 798 долларов (983 тысячи рублей).

Роды через кесарево сечение со страховкой: 11 757 долларов (732 тысячи рублей). Роды через кесарево сечение без страховки: 21 703 доллара (1 миллион 351 тысяча рублей).

Естественные роды со страховкой: 8449 долларов (526 тысяч рублей). Естественные роды без страховки: 15 518 долларов (966 тысяч рублей).

Роды через кесарево сечение со страховкой: 11 387 долларов (709 тысяч рублей). Роды через кесарево сечение без страховки: 20 706 долларов (1 миллион 289 тысяч рублей).

Штат Нью-Джерси

Естественные роды со страховкой: 8755 долларов (545 тысяч рублей). Естественные роды без страховки: 16 674 доллара (1 миллион 38 тысяч рублей).

Роды через кесарево сечение со страховкой: 11 637 долларов (724 тысячи рублей). Роды через кесарево сечение без страховки: 21 297 долларов (1 миллион 325 тысяч рублей).

Естественные роды со страховкой: 10 681 доллар (665 тысяч рублей). Естественные роды без страховки: 19 775 долларов (1 миллион 230 тысяч рублей).

Роды через кесарево сечение со страховкой: 14 927 долларов (929 тысяч рублей). Роды через кесарево сечение без страховки: 28 491 доллар (1 миллион 773 тысячи рублей).