Цена бензина к концу года сильно не изменится, считает эксперт 

Стоимость бензина к концу 2017 года не должна сильно измениться, однако конечные значения будут зависеть от нефтяных котировок, заявил ФБА «Экономика сегодня» младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев.
«Если говорить о ценах до конца текущего года, то скорее всего, они останутся вблизи текущих значений. Но многое ещё зависит и от нефтяных котировок — если они будут снижаться, то осенью мы сможем увидеть даже небольшое снижение цен на топливо в рознице, поскольку в этот период происходит традиционное сезонное сокращение спроса в связи с закрытием автомобильного сезона», — сказал он.
По его словам, государство предприняло все необходимые меры, чтобы избежать резкого скачка цен на топливо. При этом исключать рост стоимости нельзя, поскольку фискальная нагрузка на нефтяную отрасль из-за завершения налогового манёвра в скором времени увеличится.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что точно спрогнозировать цены на бензин в 2019 году на российских автозаправках пока не представляется возможным, по крайней мере до получения точного прогноза социально-экономического развития страны. Комментируя ситуацию на топливном рынке, глава ведомства уточнил, что цены на бензин и дизельное топливо на российских АЗС сегодня находятся под влиянием мировых цен на нефтепродукты.