Цена бензина к концу года сильно не изменится, считает эксперт

Стоимость бензина к концу 2017 года не должна сильно измениться, однако конечные значения будут зависеть от нефтяных котировок, заявил ФБА «Экономика сегодня» младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

«Если говорить о ценах до конца текущего года, то скорее всего, они останутся вблизи текущих значений. Но многое ещё зависит и от нефтяных котировок — если они будут снижаться, то осенью мы сможем увидеть даже небольшое снижение цен на топливо в рознице, поскольку в этот период происходит традиционное сезонное сокращение спроса в связи с закрытием автомобильного сезона», — сказал он.

По его словам, государство предприняло все необходимые меры, чтобы избежать резкого скачка цен на топливо. При этом исключать рост стоимости нельзя, поскольку фискальная нагрузка на нефтяную отрасль из-за завершения налогового манёвра в скором времени увеличится.