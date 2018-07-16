Ли Кэцян и руководители ЕС провели совместную встречу с журналистами

Стороны позитивно оценили проявившуюся на встрече политическую волю к дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем ЕС , а также осуществленное в ее рамках уточнение направления совместных усилий на следующем этапе.

Отвечая на вопрос о переговорах по инвестиционному соглашению Китая и ЕС, Ли Кэцян отметил, что произошедший сегодня обмен предложениями по перечням в рамках данного соглашения ознаменовал вступление переговоров в новый этап. Как можно скорейшее заключение Китаем и ЕС соглашения по инвестициям соответствует взаимным интересам сторон. Он выразил надежду, что стороны будут содействовать достижению еще больших подвижек в переговорах, стремиться к как можно скорейшему достижению согласия и на этой основе поставят в повестку дня вопрос о зоне свободной торговли Китая и ЕС.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай прилагает усилия для развития более сбалансированных торгово-экономических отношений с ЕС. Китайское правительство в последнее время снизило пошлины на импорт автомобилей, товаров массового потребления и медикаментов, опубликовало новый негативный список по допуску зарубежных капиталов на рынок, значительно облегчило доступ на рынок, предоставило китайским и зарубежным предприятиям одинаковые условия для ведения бизнеса. Премьер Госсовета КНР выразил надежду, что европейская сторона будет поддерживать взаимную открытость, создаст справедливую, прозрачную и благоприятную среду для торговли и инвестиций китайских предприятий в Европе.