Ли Кэцян и руководители ЕС провели совместную встречу с журналистами 

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в первой половине дня в Доме народных собраний провели встречу с журналистами и ответили на их вопросы.
Стороны позитивно оценили проявившуюся на встрече политическую волю к дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, а также осуществленное в ее рамках уточнение направления совместных усилий на следующем этапе.
Отвечая на вопрос о переговорах по инвестиционному соглашению Китая и ЕС, Ли Кэцян отметил, что произошедший сегодня обмен предложениями по перечням в рамках данного соглашения ознаменовал вступление переговоров в новый этап. Как можно скорейшее заключение Китаем и ЕС соглашения по инвестициям соответствует взаимным интересам сторон. Он выразил надежду, что стороны будут содействовать достижению еще больших подвижек в переговорах, стремиться к как можно скорейшему достижению согласия и на этой основе поставят в повестку дня вопрос о зоне свободной торговли Китая и ЕС.
Ли Кэцян подчеркнул, что Китай прилагает усилия для развития более сбалансированных торгово-экономических отношений с ЕС. Китайское правительство в последнее время снизило пошлины на импорт автомобилей, товаров массового потребления и медикаментов, опубликовало новый негативный список по допуску зарубежных капиталов на рынок, значительно облегчило доступ на рынок, предоставило китайским и зарубежным предприятиям одинаковые условия для ведения бизнеса. Премьер Госсовета КНР выразил надежду, что европейская сторона будет поддерживать взаимную открытость, создаст справедливую, прозрачную и благоприятную среду для торговли и инвестиций китайских предприятий в Европе.
Д. Туск и Ж. К. Юнкер сообщили, что европейская сторона с радостью наблюдает за развитием и превращением Китая в важную мировую силу. Европейская сторона намерена способствовать дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства ЕС и Китая, совместно с китайской стороной отстаивать основанный на правилах международный порядок, призвать все стороны присоединиться к процессу реформирования Всемирной торговой организации и сделать позитивный вклад в него. Торгово-экономические связи между ЕС и Китаем несут выгоды обеим сторонам. Европейская сторона позитивно оценивает обмен предложениями по перечням в рамках переговоров о двустороннем инвестиционном соглашении, надеется на достижение еще больших подвижек на переговорах в будущем, чтобы предприятия сторон улучшили свои ожидания и увеличили доступ на рынок. —0—