Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, нефти и газа и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подешевел на 0,68%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ), которые подорожали на 1,50 п. (9,74%), закрывшись на отметке в 16,90. Котировки Union Bank LG (LAGOS:UBN) выросли на 0,20 п. (3,51%), завершив торги на уровне 5,85. Бумаги Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT) выросли в цене на 0,040 п. (2,04%), закрывшись на отметке 2,000.

Лидерами падения стали акции Fbn Holdings (LAGOS:FBNH), цена которых упала на 1,000 п. (9,76%), завершив сессию на отметке 9,250. Акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN) поднялись на 0,060 п. (8,82%), закрывшись на уровне 0,620, а Guaranty Bnk (LAGOS:GUARANT) снизились в цене на 2,65 п. (6,76%) и завершили торги на отметке 37,00.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (55) превысило количество закрывшихся в плюсе (32), а котировки 12 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,51%, или 0,34, достигнув отметки $67,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,01%, или 0,73, до $72,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.227,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,95% до 355,110, а котировки USD/NGN упали на 0,14%, достигнув отметки 360,500.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 94,77.