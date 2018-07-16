СМИ: председатель КНР призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с Китаем

"Китай и ЕС являются созидателями международного мира, они вносят вклад в глобальное развитие и защищают международный порядок", — сказал китайский лидер.

Китай, продолжил Си Цзиньпин, «готов к совместной работе с ЕС на основах взаимного уважения, откровенности, справедливости и обоюдной выгоды, с тем чтобы еще более продвинуть вперед всеобъемлющее стратегическое партнерство, развивать обоюдное экономическое и социальное развитие, благосостояние людей». Он отметил, что китайская сторона будет всегда считать ЕС важной силой для стабильности и развития международного устройства.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай и ЕС должны предпринять общие усилия для нахождения политического решения международных и региональных «горячих» проблем, отстаивать мультирализм, в особенности статус и роль ООН

"Китай и ЕС должны следовать тенденции многополярности мира и экономического глобализма, наращивая стратегические коммуникации и координацию, твердо держась друг за друга в отстаивании многосторонности и основанной на праве системы свободной торговли, равно как открытой мировой экономики, способствуя продвижению торговой и инвестиционной либерализации и упрощения, совершенствуя мировое управление и распространяя дело мира и развития", — сказал Си Цзиньпин.