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СМИ: председатель КНР призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с Китаем
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СМИ: председатель КНР призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с Китаем 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более тесному сотрудничеству между Китаем и Евросоюзом в ходе состоявшейся в понедельник встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках 20-го саммита «Китай — ЕС».
"Китай и ЕС являются созидателями международного мира, они вносят вклад в глобальное развитие и защищают международный порядок", — сказал китайский лидер.
Китай, продолжил Си Цзиньпин, «готов к совместной работе с ЕС на основах взаимного уважения, откровенности, справедливости и обоюдной выгоды, с тем чтобы еще более продвинуть вперед всеобъемлющее стратегическое партнерство, развивать обоюдное экономическое и социальное развитие, благосостояние людей». Он отметил, что китайская сторона будет всегда считать ЕС важной силой для стабильности и развития международного устройства.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай и ЕС должны предпринять общие усилия для нахождения политического решения международных и региональных «горячих» проблем, отстаивать мультирализм, в особенности статус и роль ООН.
"Китай и ЕС должны следовать тенденции многополярности мира и экономического глобализма, наращивая стратегические коммуникации и координацию, твердо держась друг за друга в отстаивании многосторонности и основанной на праве системы свободной торговли, равно как открытой мировой экономики, способствуя продвижению торговой и инвестиционной либерализации и упрощения, совершенствуя мировое управление и распространяя дело мира и развития", — сказал Си Цзиньпин.
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