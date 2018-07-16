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Инфляция в Москве в июне 2018 года составила 0,7%
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Инфляция в Москве в июне 2018 года составила 0,7% 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Потребительские цены на товары и услуги в Москве в июне 2018 года выросли в среднем на 0,7%, с начала года инфляция составила 2,6%, сообщается на сайте Мосгорстата.
«В июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,7%. Продовольственные товары подорожали на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,5%, платные услуги — на 1%», — отмечается в сообщении.
По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,6%, в том числе на продовольственные товары — на 3,4%, непродовольственные товары — на 2,6%, платные услуги подорожали на 1,5%.
По данным Росстата, в июне 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,5%, с начала года — 102,1% (в июне 2017 года — 100,6%, с начала года — 102,3%).
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