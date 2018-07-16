Инфляция в Москве в июне 2018 года составила 0,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Москве в июне 2018 года выросли в среднем на 0,7%, с начала года инфляция составила 2,6%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,7%. Продовольственные товары подорожали на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,5%, платные услуги — на 1%», — отмечается в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,6%, в том числе на продовольственные товары — на 3,4%, непродовольственные товары — на 2,6%, платные услуги подорожали на 1,5%.