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Москва готова продлить транзитный контракт с Украиной
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Путин назвал условие продления транзитного контракта с Украиной 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт с Киевом при условии, что спор компаний в Стокгольмском суде будет урегулирован.
«Что касается «Северного потока-2». Господин президент (США Дональд Трамп. — RT) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», — сказал Путин.
При этом он отметил, что Россия готова продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».
6 июля «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом». В компании добавили, что «Газпром» в ходе переговоров «занял неконструктивную позицию, вынудив „Нафтогаз“ обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом».
Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план президента Украины Петра Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки газопровода «Северный поток — 2».
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