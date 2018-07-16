Москва готова продлить транзитный контракт с Украиной

Путин назвал условие продления транзитного контракта с Украиной

«Что касается «Северного потока-2». Господин президент (США Дональд Трамп. — RT) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», — сказал Путин.

При этом он отметил, что Россия готова продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».