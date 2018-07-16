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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,22%
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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,22% 

Investing.com Россия 32 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, недвижимости и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 упал на 0,22%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Gn Store Nord (CO:GN), которые подорожали на 3,4 п. (1,18%), закрывшись на отметке в 292,1. Котировки Nordea Bank (CO:NDA) выросли на 0,62 п. (1,00%), завершив торги на уровне 62,76. Бумаги Pandora (CO:PNDORA) выросли в цене на 2,0 п. (0,46%), закрывшись на отметке 441,0.
Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 192,000 п. (2,39%), завершив сессию на отметке 7.836,000. Акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) поднялись на 160,000 п. (2,09%), закрывшись на уровне 7.480,000, а Dsv (CO:DSV) снизились в цене на 6,2 п. (1,21%) и завершили торги на отметке 507,0.
На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (63) превысило количество закрывшихся в плюсе (55), а котировки 20 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 4,02%, или 2,81, достигнув отметки $67,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 4,34%, или 3,27, до $72,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,20%, или 2,50, до отметки $1.238,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,11% до 6,3723, а котировки EUR/DKK упали на 0,03%, достигнув отметки 7,4525.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 94,38.
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