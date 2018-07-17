Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, потребительских услуг и технологий.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), которые подорожали на 1,10 п. (3,10%), закрывшись на отметке в 36,58. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 0,615 п. (2,45%), завершив торги на уровне 25,730. Бумаги Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли в цене на 0,56 п. (1,10%), закрывшись на отметке 51,56.

Лидерами падения стали акции Koninklijke KPN NV (AS:KPN), цена которых упала на 0,049 п. (1,99%), завершив сессию на отметке 2,411. Акции Altice NV (AS:ATCA) поднялись на 0,05 п. (1,62%), закрывшись на уровне 3,09, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,146 п. (1,17%) и завершили торги на отметке 12,354.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (69) превысило количество закрывшихся в минусе (53), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,10%, 0,56 п., и завершили торги на отметке 51,56.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 2,41% до отметки 11.47.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $67,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,47%, или 0,34, до $72,18 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,98%, или 12,10, до отметки $1.227,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,44% до 1,1658, а котировки EUR/GBP повысились на 0,27%, достигнув отметки 0,8872.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,51% до 94,75.