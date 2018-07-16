Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и здравоохранения.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подешевел на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), которые подорожали на 0,79 п. (3,60%), закрывшись на отметке в 22,75. Котировки Aegon NV (AS:AEGN) выросли на 0,054 п. (1,04%), завершив торги на уровне 5,244. Бумаги Galapagos NV (AS:GLPG) выросли в цене на 0,720 п. (0,83%), закрывшись на отметке 87,080.

Лидерами падения стали акции Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa), цена которых упала на 0,640 п. (2,14%), завершив сессию на отметке 29,330. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,340 п. (1,34%), закрывшись на уровне 25,115, а Altice NV (AS:ATCA) снизились в цене на 0,02 п. (0,73%) и завершили торги на отметке 3,14.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (70) превысило количество закрывшихся в минусе (51), а котировки 15 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 2,89% до отметки 11.76.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 4,02%, или 2,81, достигнув отметки $67,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 4,33%, или 3,26, до $72,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,21%, или 2,60, до отметки $1.238,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,09% до 1,1696, а котировки EUR/GBP повысились на 0,20%, достигнув отметки 0,8847.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,37.