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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,85%
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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,85% 

Investing.com Россия 37 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, сырья и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 вырос на 1,85%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Kone Corporation (HE:KNEBV), которые подорожали на 3,51 п. (7,89%), закрывшись на отметке в 47,98. Котировки Valmt (HE:VALMT) выросли на 0,83 п. (4,92%), завершив торги на уровне 17,69. Бумаги Metso (HE:METSO) выросли в цене на 0,86 п. (3,02%), закрывшись на отметке 29,30.
Лидерами падения стали акции Telia Company AB (HE:TELIA1), цена которых упала на 0,149 п. (3,76%), завершив сессию на отметке 3,819. Акции Elisa Corporat. (HE:ELISA) поднялись на 0,37 п. (1,03%), закрывшись на уровне 35,72, а Nokia Oyj (HE:NOKIA) снизились в цене на 0,034 п. (0,68%) и завершили торги на отметке 4,970.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (80) превысило количество закрывшихся в минусе (59), а котировки 19 акций практически не изменились.
Котировки акций Kone Corporation (HE:KNEBV) выросли до максимума, подорожав на 7,89%, 3,51 п., и завершили торги на отметке 47,98.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,47%, или 0,34, достигнув отметки $72,18 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,01%, или 0,01, до $67,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,98%, или 12,20, до отметки $1.227,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,44% до 1,1658, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8871.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,50% до 94,74.
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