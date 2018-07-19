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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,61%
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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,61% 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, промышленности и потребительских услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подешевел на 0,61%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Orion B (HE:ORNBV), которые подорожали на 1,07 п. (4,09%), закрывшись на отметке в 27,22. Котировки Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) выросли на 0,200 п. (2,37%), завершив торги на уровне 8,630. Бумаги Yit (HE:YIT) выросли в цене на 0,11 п. (2,18%), закрывшись на отметке 5,17.
Лидерами падения стали акции Wärtsilä b (HE:WRT1V), цена которых упала на 0,94 п. (5,27%), завершив сессию на отметке 16,81. Акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V) поднялись на 0,2440 п. (4,48%), закрывшись на уровне 5,2000, а Cargotec Corp (HE:CGCBV) снизились в цене на 1,68 п. (3,85%) и завершили торги на отметке 41,94.
На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (78) превысило количество закрывшихся в плюсе (60), а котировки 21 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,55%, или 0,40, достигнув отметки $72,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,21%, или 0,14, до $67,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,89%, или 10,90, до отметки $1.217,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,1607, а котировки EUR/GBP повысились на 0,35%, достигнув отметки 0,8937.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 95,23.
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