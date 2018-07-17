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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,34%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,34% 

Investing.com Россия 52 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов деревопереработки, металлопромышленности и добычи и производителей напитков.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,34%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции The Berkeley Group Holdings plc (LON:BKGH), которые подорожали на 91,00 п. (2,53%), закрывшись на отметке в 3.685,00. Котировки Antofagasta PLC (LON:ANTO) выросли на 20,80 п. (2,22%), завершив торги на уровне 958,80. Бумаги Mondi PLC (LON:MNDI) выросли в цене на 44,00 п. (2,16%), закрывшись на отметке 2.079,00.
Лидерами падения стали акции Paddy Power Betfair PLC (LON:PPB), цена которых упала на 275,00 п. (3,23%), завершив сессию на отметке 8.225,00. Акции WPP PLC (LON:WPP) поднялись на 36,00 п. (2,96%), закрывшись на уровне 1.180,00, а Provident Financial PLC (LON:PFG) снизились в цене на 18,00 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 628,80.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1032) превысило количество закрывшихся в минусе (899), а котировки 328 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,98%, или 12,10, достигнув отметки $1.227,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,39%, или 0,26, до $66,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,18%, или 0,13, до отметки $71,97 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,63% до 1,3152, а котировки EUR/GBP повысились на 0,21%, достигнув отметки 0,8867.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 94,70.
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