Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,30%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подешевел на 0,30%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Recordati (MI:RECI), которые подорожали на 1,17 п. (3,90%), закрывшись на отметке в 31,20. Котировки Davide Campari Milano SpA (MI:CPRI) выросли на 0,11 п. (1,46%), завершив торги на уровне 7,64. Бумаги Snam Rete Gas (MI:SRG) выросли в цене на 0,034 п. (0,93%), закрывшись на отметке 3,692.

Лидерами падения стали акции Buzzi Unicem (MI:BZU), цена которых упала на 0,71 п. (3,57%), завершив сессию на отметке 19,20. Акции Ferrari NV (MI:RACE) поднялись на 2,95 п. (2,40%), закрывшись на уровне 119,80, а Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) снизились в цене на 0,388 п. (2,31%) и завершили торги на отметке 16,416.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (222) превысило количество закрывшихся в плюсе (120), а котировки 39 акций практически не изменились.

Котировки акций Davide Campari Milano SpA (MI:CPRI) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,46%, 0,11 п., и завершили торги на отметке 7,64.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $68,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,36%, или 0,26, до $72,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,43%, или 5,30, до отметки $1.229,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,52% до 1,1703, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8928.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,60% до 94,41.