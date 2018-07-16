Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, финансов и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Alfa Laval (ST:ALFA), которые подорожали на 17,1 п. (8,04%), закрывшись на отметке в 229,9. Котировки Getinge (ST:GETIb) выросли на 2,3 п. (2,67%), завершив торги на уровне 86,9. Бумаги Skanska B (ST:SKAb) выросли в цене на 3,70 п. (2,27%), закрывшись на отметке 166,45.

Лидерами падения стали акции Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B (ST:ERICb), цена которых упала на 1,31 п. (1,90%), завершив сессию на отметке 67,67. Акции Boliden (ST:BOL) поднялись на 4,75 п. (1,72%), закрывшись на уровне 271,15, а H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) снизились в цене на 2,3 п. (1,66%) и завершили торги на отметке 136,4.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (331) превысило количество закрывшихся в минусе (296), а котировки 49 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,75%, или 2,62, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 4,16%, или 3,13, до $72,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.240,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,49% до 10,3326, а котировки USD/SEK упали на 0,70%, достигнув отметки 8,8230.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 94,27.