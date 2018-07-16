Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Д. Туском и председателем Еврокомиссии Ж. -К. Юнкером

Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена прилагать совместные с европейской стороной усилия для содействия достижению еще больших успехов на базе уже достигнутого в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС, продвижения социально-экономического развития и народного благосостояния обеих сторон.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай неизменно рассматривает ЕС в качестве важной силы, способствующей стабильности и развитию международной архитектоники. Сторонам необходимо твердо вести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС правильным курсом, продолжать продвижение строительства отношений партнерства в четырех ключевых сферах /мир, рост, реформы и культура/.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и ЕС входят в ряд крупнейших экономических и торговых субъектов мира, а также являются выгодополучателями и сторонниками многосторонней торговой системы. Сторонам необходимо укреплять стратегические контакты и взаимодействие, рука об руку отстаивать мультилатерализм и основанную на правилах систему свободной торговли, совместно отстаивать мировую экономику открытого типа, содействовать либерализации и упрощению в торгово-инвестиционной сфере.