Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Д. Туском и председателем Еврокомиссии Ж. -К. Юнкером 

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в государственной резиденции «Дяоюйтай» встретился с прибывшими в Китай для участия в 20-й встрече руководителей КНР и ЕС председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена прилагать совместные с европейской стороной усилия для содействия достижению еще больших успехов на базе уже достигнутого в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС, продвижения социально-экономического развития и народного благосостояния обеих сторон.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай неизменно рассматривает ЕС в качестве важной силы, способствующей стабильности и развитию международной архитектоники. Сторонам необходимо твердо вести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС правильным курсом, продолжать продвижение строительства отношений партнерства в четырех ключевых сферах /мир, рост, реформы и культура/.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и ЕС входят в ряд крупнейших экономических и торговых субъектов мира, а также являются выгодополучателями и сторонниками многосторонней торговой системы. Сторонам необходимо укреплять стратегические контакты и взаимодействие, рука об руку отстаивать мультилатерализм и основанную на правилах систему свободной торговли, совместно отстаивать мировую экономику открытого типа, содействовать либерализации и упрощению в торгово-инвестиционной сфере.
Д. Туск и Ж. -К. Юнкер сообщили, что сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства ЕС и Китая имеет важное значение. ЕС благодарен Китаю за поддержку процесса европейской интеграции, намерен расширять сотрудничество с Китаем во всех сферах, осуществлять тесные контакты и координацию в международных делах. ЕС и Китай стремятся к мультилатерализму, выступают в поддержку основанного на правилах международного порядка, урегулирования отношений между государствами на базе взаимоуважения, совершенствования многосторонней торговой системы посредством многосторонних консультаций. —0—