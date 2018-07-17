ФРС США может надавить на курс рубля

Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике Федрезерва станет одним из ключевых событий недели.

Сегодня Пауэлл выступит перед Сенатом, в среду — перед Палатой представителей. «Отвечая на вопросы конгрессменов, Пауэлл, вероятно, будет стараться сохранять нейтральную риторику относительно курса монетарной политики, чтобы избежать скачка доходностей американских казначейских облигаций и выраженной волатильности в долларе США. Однако, если ответы председателя ФРС на вопросы конгрессменов будут содержать „ястребиную“ риторику, это может вызвать краткосрочный рост американской валюты», — считают аналитики банка «Санкт-Петербург»

Фактор ФРС станет основным для валют развивающихся рынков, говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев . Опубликованный текст выступления Пауэлла сюрпризов не содержит — до конца 2018 года ФРС планирует еще два шага по повышению базовой процентной ставки. Но если глава ФРС сделает акцент на растущих инфляционных рисках, то развивающиеся рынки могут вновь испытать отток иностранного капитала, допускает Евстифеев. При этом в публичных выступлениях Пауэллу обычно свойственна нейтральность.

Тем не менее инвесторы будут искать в комментариях главы ФРС подтверждения курса на повышение ставок в США , что может оказать давление на рубль, считает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. Влияние комментариев главы ФРС на динамику рубля важно еще и потому, что выросла корреляция его курса с другими валютами развивающихся рынков.

Михаил Поддубский. "Мы считаем, что на ближайшей неделе общая динамика всей группы валют emerging markets продолжит оказывать первостепенное значение на курс российской валюты", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка

Влияние же нефтяных котировок на рубль в последнее время ослабло — отчасти этому способствовала реализация бюджетного правила Минфином , добавляет он. Цены на нефть при этом находятся в рамках краткосрочного периода волатильности, продолжает Евстифеев. На прошлой неделе баррель Brent падал в цене сразу на 6 процентов, ниже 75 долларов. Во второй половине дня в понедельник котировки Brent также опускались. По словам Евстифеева, в целом влияние нефти на рубль пока будет второстепенным.

"Начало налогового периода также пока не окажет поддержку рублю поскольку активизация экспортеров на рынке произойдет лишь в начале следующей недели", — добавляет он. Таким образом, диапазон колебаний курса рубля на этой неделе — 62-63 рубля за доллар, считает Евстифеев. По мнению Поддубского, пара доллар/рубль консолидируется в коридоре 61,5-62,5 рубля за единицу американской валюты. Покатович ожидает, что рубль будет двигаться в диапазоне 62,1-63,4 рубля за доллар.