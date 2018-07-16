В Минфине рассказали о системе страхования жилья

Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Вера Балакирева в беседе с «Российской газетой» рассказала о новой системе страхования жилья.
«Страхование жилья в рамках новой системы будет добровольным для граждан, они могут участвовать в ней по собственной воле. Мы надеемся, что предлагаемый формат окажется востребованным, поскольку будет доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора страхования со страховщиком», — заявила она.
По её словам, законопроект, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме, обеспечивает принципиально новый подход к возмещению ущерба, причинённого жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных ситуаций.
Как пояснила Балакирева, в случае принятия документа планируется задействовать три источника для более полного возмещения — федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых организаций.
«Законопроект предоставляет субъектам право принимать региональные программы защиты жилищных прав граждан с использованием механизма страхования. Подобная программа уже много лет работает в Москве», — уточнила она.
Балакирева также сказала, что концепция законопроекта поддержана всеми заинтересованными сторонами.
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