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Добыча нефти в России в первом полугодии сократилась на 0,4%
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Добыча нефти в России в первом полугодии сократилась на 0,4% 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
EPA/PAUL BUCK
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Добыча нефти в РФ в первом полугодии 2018 года снизилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. За полгода в стране было добыто 271 млн тонн нефти. При это добыча газа за этот период выросла на 7,2% — до 323 млрд кубометров. Как писали «Вести. Экономика», 23 июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти во втором полугодии. Сообщалось, что общее повышение добычи не превысит 1 млн баррелей в день. Россия, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, намерена увеличить добычу примерно на 200 тыс. баррелей в день.
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