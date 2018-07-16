Добыча нефти в России в первом полугодии сократилась на 0,4% 

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Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Добыча нефти в РФ в первом полугодии 2018 года снизилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. За полгода в стране было добыто 271 млн тонн нефти. При это добыча газа за этот период выросла на 7,2% — до 323 млрд кубометров. Как писали «Вести. Экономика», 23 июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти во втором полугодии. Сообщалось, что общее повышение добычи не превысит 1 млн баррелей в день. Россия, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, намерена увеличить добычу примерно на 200 тыс. баррелей в день.