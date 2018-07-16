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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,50%
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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,50% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, промышленности и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подорожал на 0,50%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Nireus Aqua (AT:NIRr), которые подорожали на 0,009 п. (5,42%), закрывшись на отметке в 0,179. Котировки Gek Terna (AT:HRMr) выросли на 0,180 п. (3,46%), завершив торги на уровне 5,380. Бумаги Ellaktor SA (AT:HELr) выросли в цене на 0,070 п. (3,45%), закрывшись на отметке 2,150.
Лидерами падения стали акции Loulis Mills (AT:LOUr), цена которых упала на 0,06 п. (2,75%), завершив сессию на отметке 2,14. Акции Iaso (AT:IASr) поднялись на 0,018 п. (2,21%), закрывшись на уровне 0,796, а Autohellas (AT:AUTr) снизились в цене на 0,40 п. (1,72%) и завершили торги на отметке 22,80.
На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (64) превысило количество закрывшихся в минусе (31), а котировки 19 акций практически не изменились.
Котировки акций Ellaktor SA (AT:HELr) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 3,45%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 2,150.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,14%, или 1,70, достигнув отметки $1.239,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,27%, или 2,29, до $67,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 3,68%, или 2,77, до отметки $72,56 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,19% до 1,1708, а котировки EUR/GBP повысились на 0,22%, достигнув отметки 0,8848.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 94,30.
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