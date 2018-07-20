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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 1,60%
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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 1,60% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, банковских услуг и туризма и отдыха.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite упал на 1,60%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Iktinos Hellas (AT:IKTr), которые подорожали на 0,4400 п. (8,70%), закрывшись на отметке в 5,5000. Котировки European Reliance General Insurance Co SA (AT:EREr) выросли на 0,110 п. (3,15%), завершив торги на уровне 3,600. Бумаги Thrace Plastic (AT:THRr) выросли в цене на 0,050 п. (2,20%), закрывшись на отметке 2,320.
Лидерами падения стали акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), цена которых упала на 0,0090 п. (7,56%), завершив сессию на отметке 0,1100. Акции Karatzi (AT:KRTr) поднялись на 0,550 п. (7,33%), закрывшись на уровне 7,100, а Loulis Mills (AT:LOUr) снизились в цене на 0,12 п. (5,45%) и завершили торги на отметке 2,22.
На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в плюсе (42), а котировки 11 акций практически не изменились.
Котировки акций Iktinos Hellas (AT:IKTr) выросли до исторического максимума, подорожав на 8,70%, 0,4400 п., и завершили торги на отметке 5,5000.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,42%, или 5,10, достигнув отметки $1.229,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,18%, или 0,12, до $68,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,76%, или 0,55, до отметки $73,13 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,58% до 1,1711, а котировки EUR/GBP упали на 0,15%, достигнув отметки 0,8933.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,66% до 94,35.
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