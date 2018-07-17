Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов строительства, финансов и домашних хозяйств.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подешевел на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Attica Bank SA (AT:BOAr), которые подорожали на 0,009 п. (4,09%), закрывшись на отметке в 0,229. Котировки European Reliance General Insurance Co SA (AT:EREr) выросли на 0,100 п. (2,99%), завершив торги на уровне 3,450. Бумаги Kekrops SA (AT:KEKr) выросли в цене на 0,0300 п. (2,48%), закрывшись на отметке 1,2400.

Лидерами падения стали акции Elton S. A. (AT:ELNr), цена которых упала на 0,055 п. (3,78%), завершив сессию на отметке 1,400. Акции Nireus Aqua (AT:NIRr) поднялись на 0,005 п. (2,79%), закрывшись на уровне 0,174, а Ellaktor SA (AT:HELr) снизились в цене на 0,050 п. (2,38%) и завершили торги на отметке 2,050.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (51) превысило количество закрывшихся в плюсе (47), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,98%, или 12,10, достигнув отметки $1.227,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,31%, или 0,21, до $66,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,26%, или 0,19, до отметки $72,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,20% до 1,1686, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8871.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 94,54.