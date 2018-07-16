В МВФ повысили прогноз цен на нефть в 2018 и 2019 годах

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 года.

Об этом сообщается в докладе организации по мировой экономике World Economic Outlook.

Отмечается, что средняя цена на нефть в 2018 году достигнет показателя в $70,23 за баррель, а 2019 году $68,99 за баррель.

«Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была $52,81 в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах (на 1 июля 2018 года) $70,23 за баррель в 2018 году и $68,99 за баррель в 2019 году», — указывается в документе.

Ранее СМИ сообщили о возможности удорожания нефти до $150 за баррель.